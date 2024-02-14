Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ответ мигранта ошеломил даже опытного гаишника. Такого он в своей жизни не слышал никогда. Видео. Смех на 100%

Ответ мигранта ошеломил даже опытного гаишника. Такого он в своей жизни не слышал никогда. Видео. Смех на 100%

В обычный рабочий день, казалось бы, ничем не примечательный для сотрудников ГИБДД, произошло событие, которое ввергло в шок не только опытного инспектора дорожного движения, но и всю общественность, узнавшую об этом инциденте.

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