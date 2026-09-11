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Украина и Канада подписали договор о столетнем партнерстве

Украина и Канада подписали договор о столетнем партнерстве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании с Канадой договора о столетнем партнерстве, целью которого является расширение и укрепление экономического, политического и оборонного сотрудничества.

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