ЦИК: На сегодняшних выборах проголосовали 313 767 избирателей

По предварительным данным, во всех 273 населенных пунктах, где прошел второй тур голосования, выборы признаны состоявшимися, поскольку зафиксирована явка более 20%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжелика Караман.
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