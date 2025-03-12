Актриса Валентина Талызина опровергла сообщения об обнаружении у нее онкологии

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина сообщила Агентству городских новостей «Москва», что информация в СМИ об ухудшении ее состояния здоровья не соответствует действительности — она чувствует себя хорошо и в данный момент находится дома.
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