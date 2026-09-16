Активисты «Школьного экопатруля» помогли ликвидировать более 51 тыс. свалок

В течение года каждый школьник Татарстана может принять участие в конкурсе «Школьный экопатруль». Об этом сообщил сегодня начальник управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».