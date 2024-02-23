Пьянство в ВСУ возмущает украинских волонтеров Евгения КомароваВ украинской армии продолжаются скандальные проявления пьянства, особенно среди бригад, направленных на переформирование после службы на передовой.
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