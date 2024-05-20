Ямское поле
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ямское поле

16 подписчиков

В Бумажном проезде собирают шахматы и судоку для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» поддерживает людей, оставшихся без крова. В реабилитационном приюте на Бумажном проезде бездомным предоставляют временное жильё, помогают восстановить документы, оформить социальные выплаты, поправить здоровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх