В Бумажном проезде собирают шахматы и судоку для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» поддерживает людей, оставшихся без крова. В реабилитационном приюте на Бумажном проезде бездомным предоставляют временное жильё, помогают восстановить документы, оформить социальные выплаты, поправить здоровье.
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