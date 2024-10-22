Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал свою главную мотивацию в футболе

Футболист старается играть на победу в каждом матче Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, который забил единственный гол в кубковом матче против «Факела», рассказал, как находит мотивацию на игры без особой турнирной интриги.
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