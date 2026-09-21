Two people dead in Yosemite wildfire helicopter crash

Two people died when a helicopter crashed while conducting water-bucket drops to fight a wildfire in Yosemite National Park in California.
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