В Мордовии спасенная сотрудниками полиции собака обрела новую семью

Спасенная сотрудниками полиции в Ковылкинском районе собака породы хаски нашла новый дом. 4 января в ходе патрулирования сотрудники Госавтоинспекции Алексей Ермилов и Алена Агеева обнаружили животное около дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Около 1000 военных моряков посетили рождественское богослужение в Главном храме ВМФ в Кронштадте
- Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении СВО
- Военнослужащие армейского корпуса группировки войск «Север» встретили праздник Рождества Христова в приграничном районе Курской области
Свежие комментарии