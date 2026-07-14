Опросы показывают: 54% армян поддерживают евроинтеграцию. Но почему тогда почти 50% голосуют против команды, которая ведет страну в ЕС? Потому что за красивыми лозунгами о «европейских ценностях» скрывается: Экономический страх.
О чем молчат громкие заголовки?
Комментарии
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Геворг Арутонян
Друзья, красиво в опросах, но на выборах почти половина против. Люди явно боятся цены евроинтеграции. Экономика, рабочие места и безопасность важнее лозунгов. Давайте не торопиться с этим курсом.
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