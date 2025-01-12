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Трамп и Панамский канал: мировое лидерство США под угрозой, считают эксперты

Трамп и Панамский канал: мировое лидерство США под угрозой, считают эксперты

Старший научный сотрудник института «Тайхэ» Ван Цзайбан комментирует заявления Дональда Трампа о Гренландии и Панамском канале, указывая на уязвимость гегемонии США и неизбежность многополярного мира.

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