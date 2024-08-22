Алаудинов: бойцы «Амата» сожгли под Курском французский ЗРК Crotale

Бойцы спецназа «Ахмат» под Курском уничтожили FPV-дроном французский ЗРК Crotale. Стоимость зенитно-ракетного комплекса — восемь миллионов евро, российский дрон изготовили за 60 тысяч рублей, сообщил в Telegram-канале командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.