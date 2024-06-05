Интернеты третий день булькают чем-то зловонным, а «Исторические Напёрстки» ни сном, ни духом.
Дискуссия о «братском народе».
Комментарии
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Иван Агеев
Милочка, он мне не нужен, тем более на Дзене, я думал, Саня что-то знает, он же у нас авторитет по проходимцам, всех выводит на чистую воду😀
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8 час.
Иван Агеев
Мыкола, переведи с заумного на человеческий.
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8 час.
Иван Агеев
Вот умеешь, ты, Саша, красиво и умно ответить! А у меня в голове только одно крутится: "Мыкола - срака гола". 🤨
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8 час.
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