Русская весна
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Русская весна

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В Госдуме заявили о потере контроля Зеленским над частью ВСУ

В Госдуме заявили о потере контроля Зеленским над частью ВСУ

Владимир Зеленский потерял контроль над частью ВСУ, преимущественно состоящей из националистов и иностранных наемников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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