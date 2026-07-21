Пакистан усиливает контроль за криптосектором, создав специализированное федеральное подразделение

Федеральное следственное агентство Пакистана (FIA) создало специализированное следственное подразделение для расследования дел, связанных с киберпреступлениями и финансовым мошенничеством, имеющими отношение к криптовалютам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии