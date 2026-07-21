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Пакистан усиливает контроль за криптосектором, создав специализированное федеральное подразделение

Пакистан усиливает контроль за криптосектором, создав специализированное федеральное подразделение

Федеральное следственное агентство Пакистана (FIA) создало специализированное следственное подразделение для расследования дел, связанных с киберпреступлениями и финансовым мошенничеством, имеющими отношение к криптовалютам.

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