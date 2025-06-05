NYT: Трамп настроен враждебно к Зеленскому, называя его «плохим парнем»

По некоторым данным, президент США также раздражен из-за своего российского коллеги. По данным американской газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп испытывает личную неприязнь к главе Украины Владимиру Зеленскому.
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