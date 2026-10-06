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Специалист Котилевец: список самых ненадёжных паролей возглавляет «123456»

Специалист Котилевец: список самых ненадёжных паролей возглавляет «123456»

Список самых ненадёжных паролей из года в год почти не меняется, и это главная проблема. На первом месте по-прежнему «123456», за ним идут «123456789», «qwerty», «password» и их бесконечные вариации.

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