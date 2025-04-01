Во Франции призвали к масштабным протестам после приговора Ле Пен

Лидер «Нацобъединения» Барделла призвал к протестам из-за приговора Ле Пен Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал французов к масштабным протестам из-за обвинительного приговора Марин Ле Пен.
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