Страна и люди

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Русские люди любят правду...

После     очередного   зашквара     тучной   и  сладкой  военкуры   (ну  вы  понимаете,  о  ком  я   -  о  пане  Сладкове,  который  вчера  Клеещеевку  сдавал),  военкор (не  военкурва,  а именно военкор) М.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ну что?  На введение военной цензуры сил не хватает. Почему бы некоторым нашим   журналистам не давать разрешение-допуск на передачу информации, как это делалось раньше в   военных организациях? Тогда было бы меньше  трепа ради лайка и  больше ответственности.
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14 час.
Сергей Андросов
Хохлушка что-ли? А Бахмут почему не уголовники брали? А медалек себе навешали, как и за Лисичанск. Слишком много прихлебателей.ЧВК в отпуске, а всё равно снарядный голод.Тыловые крысы саботируют и выдают по талонам. Так что, не суди, да не судимы будете.
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10 час.
СА
Сергей Андросов
Зачастую военкуры выдают информацию по принципу ОБС. Сам Сладков это признает.
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10 час.

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