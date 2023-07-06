Русские люди любят правду...

Ольга Каширина Ну что? На введение военной цензуры сил не хватает. Почему бы некоторым нашим журналистам не давать разрешение-допуск на передачу информации, как это делалось раньше в военных организациях? Тогда было бы меньше трепа ради лайка и больше ответственности.

Сергей Андросов Хохлушка что-ли? А Бахмут почему не уголовники брали? А медалек себе навешали, как и за Лисичанск. Слишком много прихлебателей.ЧВК в отпуске, а всё равно снарядный голод.Тыловые крысы саботируют и выдают по талонам. Так что, не суди, да не судимы будете.