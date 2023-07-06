После очередного зашквара тучной и сладкой военкуры (ну вы понимаете, о ком я - о пане Сладкове, который вчера Клеещеевку сдавал), военкор (не военкурва, а именно военкор) М.
Русские люди любят правду...
Комментарии
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Ольга Каширина
Ну что? На введение военной цензуры сил не хватает. Почему бы некоторым нашим журналистам не давать разрешение-допуск на передачу информации, как это делалось раньше в военных организациях? Тогда было бы меньше трепа ради лайка и больше ответственности.
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14 час.
Сергей Андросов
Хохлушка что-ли? А Бахмут почему не уголовники брали? А медалек себе навешали, как и за Лисичанск. Слишком много прихлебателей.ЧВК в отпуске, а всё равно снарядный голод.Тыловые крысы саботируют и выдают по талонам. Так что, не суди, да не судимы будете.
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10 час.
СА
Сергей Андросов
Зачастую военкуры выдают информацию по принципу ОБС. Сам Сладков это признает.
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10 час.
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