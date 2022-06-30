Поля с коноплей обнаружили недалеко от российско-китайской границы в Приморье

В окрестностях села Николо-Львовское сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску обнаружили два поля с дикорастущей коноплей.
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