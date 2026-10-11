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MeMo-Logic

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Маленький китаец собрал кубик Рубика за 2,51 секунды

Маленький китаец собрал кубик Рубика за 2,51 секунды

Китайский участник Сюйи Гэн установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика, справившись с головоломкой за 2,51 секунды .

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