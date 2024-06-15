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Новый Нижегородский

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В городе Урене Нижегородской области местный житель признан...

В городе Урене Нижегородской области местный житель признан...

В городе Урене Нижегородской области местный житель признан виновным в убийстве знакомого Собранные следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине.

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