Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Природный пожар осложнил движение на 955 км трассы Сургут — Салехард

Природный пожар осложнил движение на 955 км трассы Сургут — Салехард

На участке автодороги Сургут — Салехард в районе 955 километра зафиксирован природный пожар. Из-за возгорания на отрезке с 955 по 957 километр наблюдается сильное задымление, которое ограничивает видимость для автомобилистов, сообщила администрация Надымского районаНа участке автодороги Сургут — Салехард в районе 955 километра зафиксирован природный пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии