Природный пожар осложнил движение на 955 км трассы Сургут — Салехард

На участке автодороги Сургут — Салехард в районе 955 километра зафиксирован природный пожар. Из-за возгорания на отрезке с 955 по 957 километр наблюдается сильное задымление, которое ограничивает видимость для автомобилистов, сообщила администрация Надымского районаНа участке автодороги Сургут — Салехард в районе 955 километра зафиксирован природный пожар.