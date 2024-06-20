Euractiv: Премьер Италии скептически относится к Калласс, как главе дипломатии ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «может особенно скептически отнестись» к возможному назначению эстонского премьера Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам, сменив Жозепа Борреля, занимающему этот пост с 1 декабря 2019 года.
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