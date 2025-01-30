Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись

Аркадий Шацкий

Правильно каменные кыргызы, казахи - кыргыз кайсаки. На днях Путин в очередной (третий раз за три года) раз поднял вопрос репатриации, но глядя на министра, который этим должен заниматься, сказал что это уже не в вашей компетенции, вопрос будет прорабатываться. А по той программе для переселения что есть, русскому просто, извиняюсь, западло пользоваться, это насмешка. По ней оформляются только те у кого есть много денег и времени.