В Киргизии жестоко убили русского школьника Дмитрия Чернявского убили в городе Кант, школьники-киргизы из параллельного класса.
Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Правильно каменные кыргызы, казахи - кыргыз кайсаки. На днях Путин в очередной (третий раз за три года) раз поднял вопрос репатриации, но глядя на министра, который этим должен заниматься, сказал что это уже не в вашей компетенции, вопрос будет прорабатываться. А по той программе для переселения что есть, русскому просто, извиняюсь, западло пользоваться, это насмешка. По ней оформляются только те у кого есть много денег и времени.
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11 час.
Alex Zim
Оказывается для России борется с русскими репатриантами не просто так, русские в Сразиатских республиках нужны как заложники поддержания выдуманной и совершенно фантастической мысли о поддержания связи с бывшими республиками. Чудовищно!
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52 мин.
Сергей Ипатов
Очень печально
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38 мин.
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