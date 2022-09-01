ТАСС: Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) ТАСС: Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) отказались комментировать сообщения о проведении обысков в зданиях в центре Манхэттена и на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, которые, предположительно, связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом.