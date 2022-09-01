ПолитДром

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга

Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга

  ТАСС: Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР)  ТАСС: Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) отказались комментировать сообщения о проведении обысков в зданиях в центре Манхэттена и на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, которые, предположительно, связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх