27 октября в ВГТУ пройдет лекция лауреата Научной премии Сбера. Член-корреспондент РАН Роман Соловьёв выступит с докладом на тему «Как ускорить проектирование чипов с помощью искусственного интеллекта».
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