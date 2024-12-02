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За рулем

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Коллекционирование моделей авто: как начать свое хобби

Коллекционирование моделей авто: как начать свое хобби

Это увлечение, возникшее десятки лет назад, привлекает своей детализацией, историей и красотой. Каждая модель — это маленькая копия реального транспортного средства, несущая в себе богатую историю автомобилестроения и технологий.

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