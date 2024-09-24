Франция выступила за созыв экстренного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией в Ливане

Франция выступила за созыв экстренного заседания Совбеза Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией в Ливане, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в ходе выступления на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.
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