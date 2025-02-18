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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Бортник: Россия хочет Одессу, Трамп торгуется

Бортник: Россия хочет Одессу, Трамп торгуется

Политнавигатор Закрытые переговоры США и РФ по Украине касаются раздела сфер влияния в бывшей советской республике.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Как в&quot;12 стульев&quot; Остап кричит &quot;Шура запускай Скумбриевича&quot;.Так и Зелю по команде Трампа ,если понадобится, запустят в переговоры.
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9 час.
Галина Смирнова
Вспоминая Булгакова..... Зеля: - Гав! Гав! Абырвалг!    Трамп: - Как же он служил в очистке?!     Путин: - Его господин Байден устроил в очистку, его и спрашивайте!!!
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8 час.
Н
Наталья
Вся Левобережная Украина должна вернуться в Россию!
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5 час.
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