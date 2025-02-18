Бортник: Россия хочет Одессу, Трамп торгуется

Как в"12 стульев" Остап кричит "Шура запускай Скумбриевича".Так и Зелю по команде Трампа ,если понадобится, запустят в переговоры.

Галина Смирнова

Вспоминая Булгакова..... Зеля: - Гав! Гав! Абырвалг! Трамп: - Как же он служил в очистке?! Путин: - Его господин Байден устроил в очистку, его и спрашивайте!!!