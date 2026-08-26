Как стать косметиком с нуля — путь от обучения до первых клиентов

Многие мечтают работать в сфере красоты, но не знают, с чего начать. Кажется, что для профессии косметика нужны годы подготовки, большой опыт и глубокие знания.
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