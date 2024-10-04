В Курской области ВСУ закидали гранатами сдавшихся в плен

Десантники ВС РФ в Курской области взяли в плен четырех военных Украины, однако эвакуировать их не смогли, так как операторы БПЛА ВСУ убили их, сбросив гранаты с коптера, заявил замкомандира взвода десантников с позывным Бача 4 октября журналистам.