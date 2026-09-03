В Ленобласти мужчина расправился со знакомым и бросил его в яму

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали 36-летнего мужчину, которого обвиняют в расправе над знакомым, сообщили в пресс-служба СУ СК по региону.
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