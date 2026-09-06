50 лет назад летчик-перебежчик Беленко сбежал в Японию на истребителе МиГ-25П

«Предателей не любят нигде» Летчик Беленко угнал истребитель МиГ-25 в Японию. Как он планировал свой полет? Ровно 50 лет назад, 6 сентября 1976 года, произошло одно из самых драматичных событий в истории отечественной авиапромышленности: молодой летчик Виктор Беленко угнал напичканный секретной аппаратурой истребитель МиГ-25П, приземлился в Японии и попросил политического убежища в США, которое было ему предоставлено.
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