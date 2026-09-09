Вслед за инвентаризацией виноградников в Севастополе пришла пора сбора урожая

Специалисты Россельхознадзора установили, что больше миллиона трехсот тысяч кустов виноградной лозы существуют в Севастополе только на бумаге, в реальности их давно уже нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым