August was the hottest on record worldwide, agency says

The world saw the hottest August on record, and it was tied for the hottest month recorded since 1940, Copernicus Climate Change Service reported.
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