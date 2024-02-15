РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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ZDF: Экспер Масала заявил, Украина скоро начнет терять города, которые они сейчас защищают

ZDF: Экспер Масала заявил, Украина скоро начнет терять города, которые они сейчас защищают

Германский военный эксперт Карло Масала, побеседовал с журналистами ZDF и сообщил о том, что критическая нехватка боеприпасов ВСУ, а также невозможность ротации, в скором времени приведет к тому, что фронт в зоне проведения СВО может обвалиться.

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