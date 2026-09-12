Полиция Дели призвала использовать метро из-за саммита БРИКС 12 сентября

Дорожная полиция Дели призвала жителей пользоваться метро и выделять дополнительное время на поездки в связи с ограничениями во время саммита БРИКС 12 сентября 2026 года.
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