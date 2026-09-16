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Daily Storm

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Со связью беда, а воду из озера брать опасно: как выживает поселок на Таймыре после разлива 200 тонн топлива

Со связью беда, а воду из озера брать опасно: как выживает поселок на Таймыре после разлива 200 тонн топлива

Причиной аварии стал шторм: из-за подъема уровня воды в Хатангском заливе резервуар с нефтепродуктами подтопило и повредилоВ поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края разлилось порядка 200 тонн дизельного топлива.

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