Улетели, но вернутся: финал «Дома драконов» разочаровал фанатов

Второй сезон сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — подошел к концу. Восьмой эпизод получился, пожалуй, самым слабым во всем сезоне и больше похож на один большой клиффхэнгер, развязку которого придется ждать около двух лет.