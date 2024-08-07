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Улетели, но вернутся: финал «Дома драконов» разочаровал фанатов

Улетели, но вернутся: финал «Дома драконов» разочаровал фанатов

Второй сезон сериала HBO «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — подошел к концу. Восьмой эпизод получился, пожалуй, самым слабым во всем сезоне и больше похож на один большой клиффхэнгер, развязку которого придется ждать около двух лет.

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