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Россия сокращает время досмотра грузовиков на границе до десяти минут

Россия сокращает время досмотра грузовиков на границе до десяти минут

Сейчас процедура нередко занимает от 35 до 50 минут В России намерены существенно сократить время досмотра грузовых автомобилей на пунктах пропуска через государственную границу.

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