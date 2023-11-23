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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о результативных действиях Бута и Симашева: «Это сейчас у МОТ новая песня – «Случайности не случайны»

«Локомотив» победил «Ладу» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев, забивший победный гол в овертайме.

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