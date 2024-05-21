Нелидовские школьники побывали на швейной фабрике

В понедельник, 20 мая, учащиеся школы №4 города Нелидово побывали на местной швейной фабрике. Ребятам показали, как обычный отрез ткани превращается в удобную одежду, а также поближе познакомили с швейными машинами.
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