На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией и Китаем

Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post.