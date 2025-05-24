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Русская весна

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На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией и Китаем

На Западе обеспокоились сближением одной страны с Россией и Китаем

Недавние дипломатические инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, включая его визит в Москву, вызвали опасения у США и других западных стран, что Куала-Лумпур слишком сближается с Россией и Китаем в своем стремлении диверсифицировать торговые связи и противостоять США, пишет South China Morning Post.

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