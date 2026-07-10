Норрис провел первые демонстрационные заезды гиперкара «Макларена» для Ле-Мана

Пилот « Макларена » Ландо Норрис сел за руль гиперкара MCL-HY на Фестивале скорости в Гудвуде. Чемпион «Формулы-1» провел первые демонстрационные заезды прототипа, созданного для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) – в частности, для участия в «24 часах Ле-Мана».
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