Норрис провел первые демонстрационные заезды гиперкара «Макларена» для Ле-Мана

Пилот « Макларена » Ландо Норрис сел за руль гиперкара MCL-HY на Фестивале скорости в Гудвуде. Чемпион «Формулы-1» провел первые демонстрационные заезды прототипа, созданного для чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) – в частности, для участия в «24 часах Ле-Мана».