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Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО отметили 110-ю годовщину создания Военно-воздушных сил и 81-летнюю годовщину со дня образования объединения

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО отметили 110-ю годовщину создания Военно-воздушных сил и 81-летнюю годовщину со дня образования объединения

Торжественное собрание началось с выноса военнослужащими роты почетного караула Государственного флага Российской Федерации, знамени Воздушно-космических сил, Боевого знамени армии и прозвучавшего Марша Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа.

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