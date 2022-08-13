Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО отметили 110-ю годовщину создания Военно-воздушных сил и 81-летнюю годовщину со дня образования объединения

Торжественное собрание началось с выноса военнослужащими роты почетного караула Государственного флага Российской Федерации, знамени Воздушно-космических сил, Боевого знамени армии и прозвучавшего Марша Краснознаменного объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа.