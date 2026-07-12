Кинолог рассказал, почему собаки чаще погибают от жары, чем от мороза

Жара представляет для собак гораздо большую опасность, чем холод. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, объяснив, что особенности терморегуляции делают животных особенно уязвимыми к перегреву.
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