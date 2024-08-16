У участвующих в террористической атаке на приграничные районы Курской области боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне низкий боевой дух, потому что они осознают, что командование отправило их на убой.
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