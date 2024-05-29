Сергей Лавров призвал страны мирового большинства отказаться от участия в саммите мира по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с послами, представляющими 70 аккредитованных дипмиссий, призвал страны мирового большинства отказаться от участия в швейцарском саммите по урегулированию украинского конфликта.
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